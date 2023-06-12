Из-за извержения вулкана Майон на Филиппинах эвакуировали около 13 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Около 13 тысяч человек были эвакуированы на северо-востоке Филиппин из-за извержения вулкана Майон, пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Власти объявили эвакуацию всех жителей в радиусе 6 километров от вулкана. Сейчас переместили в укрытия около 13 тысяч человек, пишет BBC.
Активность на вулкане начала расти 5 июня. С тех пор на вершине происходят камнепады. В воскресенье Майон выпустил поток лавы. В результате повышенной активности вулкана одна из провинций Филиппин оказалась в состоянии бедствия.
"Существует опасность быстротечного потока вулканических газов и камней из кратера", - заявил главный вулканолог страны Тересито Баколкола местным СМИ.
По его словам, если в ближайшие дни извержение вулкана усилится, планируют эвакуировать еще больше людей.
Сейчас специалисты решили повысить уровень опасности до трех по пятибалльной шкале.
Дополнение
Вулкан Майон находится на высоте 2462 метра и является популярной визитной карточкой для посетителей региона благодаря своей конической форме. Он считается самым активным вулканом на Филиппинах - и в последний раз извергался в январе 2018 года. За последние 500 лет также было не менее 50 извержений.
Самое разрушительное извержение произошло в 1814 году, когда погибло 1200 человек, а город Кагсава был погребен под вулканической грязью.
Также в 1991 году извержение вулкана Пинатубо, примерно в 100 километрах к северо-западу от Манилы, привело к гибели более 800 человек.