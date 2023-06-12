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Через виверження вулкану Майон на Філіппінах евакуювали близько 13 тис. людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Близько 13 тисяч людей були евакуйовані на північному сході Філіппін через виверження вулкану Майон, пише УНН із посиланням на BBС.

Через виверження вулкану Майон на Філіппінах евакуювали близько 13 тис. людей

Деталі

Влада оголосила евакуацію всіх жителів у радіусі 6 кілометрів від вулкану. Зараз перемістили в укриття близько 13 тысяч людей, пише BBC.

Активність на вулкані почала зростати 5 червня. З тих пір на вершині відбуваються каменепади. У неділю Майон випустив потік лави. У результаті підвищеної активності вулкану одна з провінцій Філіппін опинилася в стані лиха.

"Існує небезпека швидкоплинного потоку вулканічних газів і каміння з кратера", - заявив головний вулканолог країни Тересіто Баколкола місцевим ЗМІ.

За його словами, якщо найближчими днями виверження вулкану посилиться, планують евакуювати ще більше людей.

Наразі фахівці вирішили підвищити рівень небезпеки до трьох за п'ятибальною шкалою.

Доповнення

Вулкан Майон знаходиться на висоті 2462 метри і є популярною візитною карткою для відвідувачів регіону завдяки своїй конічній формі. Він вважається найактивнішим вулканом на Філіппінах - востаннє вивергався в січні 2018 року. За останні 500 років також було не менше ніж 50 вивержень.

Найбільш руйнівне виверження відбулося в 1814 році, коли загинуло 1200 людей, а місто Кагсава було поховане під вулканічним брудом.

Також у 1991 році виверження вулкана Пінатубо, приблизно за 100 кілометрів на північний захід від Маніли, призвело до загибелі понад 800 людей.

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