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Філіппіни: тисячі людей евакуюють через вулкан Майон

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У п'ятницю влада Філіппін почала евакуацію близько 10 000 людей, які проживають поблизу вулкана Майон, після вулканічних землетрусів і сотень каменепадів, повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Філіппіни: тисячі людей евакуюють через вулкан Майон

Деталі

Гора Майон розташована в східній провінції Албай, приблизно за 330 кілометрів на південь від столиці Філіппін Маніли.

У Філіппінському інституті вулканології та сейсмології заявили, що вулкан перебуває у «відносно високому рівні хвилювань» і що «небезпечне виверження можливе протягом тижнів або навіть днів».

«Минулої ночі також спостерігалося ясне світіння кратера та розжарений каменепад, що випав із нової текучої лави на вершині вулкана Майон», — йдеться в повідомленні інституту в п’ятницю.

Через це, було прийнято рішення підвищити рівень тривоги до 3 за 5-бальною шкалою, і агентство рекомендувало «евакуювати постійну небезпечну зону радіусом 6 км ».

«Наскільки це можливо, я хочу підтримувати нульову кількість жертв у нашій провінції, тому... я сподіваюся, що ми зможемо евакуювати їх у безпечніші місця», — заявив губернатор Олбея Едсель Греко Лагман під час екстреної зустрічі в четвер.

LOOK: Incandescent rockfall shed from new fluidal lava at the summit of Mayon Volcano, taken @ around 9:27 PM, 8 June 2023. #MayonVolcano

1/2 pic.twitter.com/xePaoeTXmV

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 8, 2023

Доповнення

Вулкан Майон знаходиться на висоті 2462 метри і є популярною візитною карткою для відвідувачів регіону завдяки своїй конічній формі. Він вважається найактивнішим вулканом на Філіппінах — востаннє вивергався в січні 2018 року. За останні 500 років також було не менше 50 вивержень.

Найбільш руйнівне виверження відбулося в 1814 році, коли загинуло 1200 людей, а місто Кагсава було поховане під вулканічним брудом.

Також, у 1991 році, виверження вулкана Пінатубо, приблизно за 100 кілометрів на північний захід від Маніли, призвело до загибелі понад 800 людей.

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