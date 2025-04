Филиппины: тысячи людей эвакуируют из-за вулкана Майон

Детали

Гора Майон расположена в восточной провинции Албай, примерно в 330 километрах к югу от столицы Филиппин Манилы.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что вулкан находится в «относительно высоком уровне волнений» и что «опасное извержение возможно в течение недель или даже дней».

«Прошлой ночью также наблюдалось ясное свечение кратера и раскаленный камнепад, выпавший из новой текучей лавы на вершине вулкана Майон», — говорится в сообщении института в пятницу.

Из-за этого, было принято решение повысить уровень тревоги до 3 по 5-балльной шкале, и агентство рекомендовало «эвакуировать постоянную опасную зону радиусом 6 км».

«Насколько это возможно, я хочу поддерживать нулевое количество жертв в нашей провинции, поэтому... я надеюсь, что мы сможем эвакуировать их в более безопасные места», — заявил губернатор Олбея Эдсель Греко Лагман во время экстренной встречи в четверг.

LOOK: Incandescent rockfall shed from new fluidal lava at the summit of Mayon Volcano, taken @ around 9:27 PM, 8 June 2023. #MayonVolcano



1/2 pic.twitter.com/xePaoeTXmV

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 8, 2023

Дополнение

Вулкан Майон находится на высоте 2462 метра и является популярной визитной карточкой для посетителей региона благодаря своей конической форме. Он считается самым активным вулканом на Филиппинах — и в последний раз извергался в январе 2018 года. За последние 500 лет также было не менее 50 извержений.

Самое разрушительное извержение произошло в 1814 году, когда погибло 1200 человек, а город Кагсава был погребен под вулканической грязью.

Также, в 1991 году, извержение вулкана Пинатубо, примерно в 100 километрах к северо-западу от Манилы, привело к гибели более 800 человек.