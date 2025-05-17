Підконтрольний рф суд засудив австралійця, який воював на боці України: в уряді Австралії відреагували

Підконтрольний росії суд засудив до 13 років позбавлення волі суворого режиму австралійця Оскара Дженкінса, який воював на боці України проти російських окупантів, та був захоплений в полон. Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг відреагувала на засудження Дженкінса, зазначивши, що росія зобов'язана поводитися з ним гуманно, та звинуватила росію у проведенні "фіктивного судового процесу". Про це пише УНН з посиланням на ВВС та Тhe Guardian.

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"Австралійця Оскара Дженкінса, якого захопили російські війська під час бойових дій на боці України, засудили до 13 років позбавлення волі у в'язниці суворого режиму", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Дженкінса, учителя з Мельбурна, було взято в полон у грудні минулого року в Луганській області.

Призначені рф покурори заявили, що він прибув до України в лютому 2024 року, стверджуючи, що йому "щомісяця платили від 600 тис. до 800 тис. рублів" (від 5 504 до 7 339 фунтів стерлінгів) за участь у військових операціях проти російських військ.

У грудні минулого року з'явилося відео, на якому Дженкінса зі зв'язаними руками б'ють по обличчю та допитують російські військові. Вони запитують його, чи платять йому за те, щоб він воював в Україні.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила в суботу, що росія зобов'язана поводитися з Оскаром Дженкінсом гуманно, оскільки він є "повноправним членом регулярних збройних сил України", а отже, "військовополоненим".

Вонг звинуватила росію у проведенні "фіктивного судового процесу" над Дженкінсом.

"Уряд Австралії шокований фіктивним судовим процесом і 13-річним вироком, винесеним австралійцю Оскару Дженкінсу. Уряд Австралії чітко дав зрозуміти росії, що Дженкінс повинен отримати захист, який надається йому як військовополоненому. росія зобов'язана поводитися з ним відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи гуманне поводження. Ми продовжуємо серйозно турбуватися про Дженкінса", - заявила Вонг.

Окрім того, за її словами, австралійський уряд працює з Україною та іншими партнерами, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, щоб виступити за його звільнення, а також надає консульську підтримку родині Дженкінса.

Нагадаємо

У січні Австралія викликала посла рф через можливу страту полоненого австралійця Оскара Дженкінса, який воював за ЗСУ. Прем'єр країни Албанізі заявив про готовність вжити найрішучіших заходів у разі підтвердження інформації.

Пізніше з’явилася інформація, що Дженкінс загинув, проте росія повідомляла, що він може бути живим і перебувати в полоні на території рф. Австралійський уряд перевіряв цю інформацію та вимагав доказів його благополуччя.