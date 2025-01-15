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Австралія не виключає те, що може вислати посла рф через можливу страту полоненого австралійця

Австралія не виключає те, що може вислати посла рф через можливу страту полоненого австралійця

Київ • УНН

 • 66411 перегляди

Австралія викликала посла рф через можливу страту полоненого австралійця Оскара Дженкінса, який воював за ЗСУ. Прем'єр Албанізе заявив про готовність вжити найрішучіших заходів у разі підтвердження інформації.

Австралія діятиме рішуче, у разі підтвердження страти полоненого в Україні австралійця. Про це заявив премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албанізе у інтервʼю Doorstop, пише УНН.

Деталі

У понеділок я розмовляв з українським послом у своєму офісі. Ми закликаємо росію негайно підтвердити статус Оскара Дженкінса. Ми як і раніше серйозно стурбовані. Ми будемо чекати на оприлюднення фактів. Але якщо Оскару Дженкінсу було завдано якоїсь шкоди, це абсолютно неприпустимо. І уряд Австралії вживатиме найрішучіших заходів

- заявив премʼєр-міністр.

На питання журналіста, про те, як реагуватиме Австралія на підтвердження злочину рф, та чи буде вислання російського посла, премʼєр-міністр відповів, що держава діятиме рішуче.

Ми вживатимемо найрішучіших заходів, якщо це підтвердиться. Ми будемо діяти, як уряд, відповідально і реагуватимемо на факти. Ми намагаємося визначити це. І потім визначимо нашу відповідь

- прокоментував Албанізе.

Також, Албанізе додав, що Австралія вже викликала російського посла, задля того, щоб отримати пояснення відносно того, чи була завдана якась шкода Оскару Дженкінсу.

Ми вже викликали російського посла. Ми хочемо отримати роз'яснення щодо того, чи був Оскар Дженкінс, будь-якої шкоди Дженкінсу, і ми приймемо найрішучіші заходи, якщо це так, що будь-яка шкода була заподіяна йому

- говорить премʼєр-міністр.

Доповнення

Як повідомляє The Guardian, Оскар Дженкінс був вчителем з Мельбурна. Він служив у Збройних Силах України, а минулого року потрапив у полон до російських військових. На відео, знятому в той час, видно, як він, одягнений у військову форму, говорить англійською та українською мовами, підтверджує своє ім'я і національність, і його запитують, чи є він найманцем. За інформацією від посольства України в Австралії, Дженкінс був зарахований до Сил оборони країни.  

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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