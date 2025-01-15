Австралия не исключает то, что может выслать посла рф из-за возможной казни пленного австралийца

Австралия будет действовать решительно, в случае подтверждения казни пленного в Украине австралийца. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанизе в интервью Doorstop, пишет УНН.

Детали

В понедельник я разговаривал с украинским послом в своем офисе. Мы призываем Россию немедленно подтвердить статус Оскара Дженкинса. Мы по-прежнему серьезно обеспокоены. Мы будем ждать обнародования фактов. Но если Оскару Дженкинсу был нанесен какой-то вред, это абсолютно недопустимо. И правительство Австралии примет самые решительные меры - заявил премьер-министр.

На вопрос журналиста, о том, как будет реагировать Австралия на подтверждение преступления РФ, и будет ли высылка российского посла, премьер-министр ответил, что государство будет действовать решительно.

Мы будем принимать самые решительные меры, если это подтвердится. Мы будем действовать, как правительство, ответственно и реагировать на факты. Мы пытаемся определить это. И потом определим наш ответ - прокомментировал Албанизе.

Также, Албанизе добавил, что Австралия уже вызвала российского посла, для того, чтобы получить объяснения относительно того, был ли нанесен какой-то вред Оскару Дженкинсу.

Мы уже вызвали российского посла. Мы хотим получить разъяснения относительно того, был ли Оскар Дженкинс, какого-либо вреда Дженкинсу, и мы примем самые решительные меры, если это так, что какой-либо вред был причинен ему - говорит премьер-министр.

Дополнение

Как сообщает The Guardian, Оскар Дженкинс был учителем из Мельбурна. Он служил в Вооруженных Силах Украины, а в прошлом году попал в плен к российским военным. На видео, снятом в то время, видно, как он, одетый в военную форму, говорит на английском и украинском языках, подтверждает свое имя и национальность, и его спрашивают, является ли он наемником. По информации от посольства Украины в Австралии, Дженкинс был зачислен в Силы обороны страны.