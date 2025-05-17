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Подконтрольный рф суд приговорил австралийца, воевавшего на стороне Украины: в правительстве Австралии отреагировали

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Российский суд приговорил австралийца Оскара Дженкинса к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. Австралия обвинила рф в фиктивном судебном процессе.

Подконтрольный рф суд приговорил австралийца, воевавшего на стороне Украины: в правительстве Австралии отреагировали

Подконтрольный россии суд приговорил к 13 годам лишения свободы строгого режима австралийца Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины против российских оккупантов, и был захвачен в плен. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг отреагировала на осуждение Дженкинса, отметив, что россия обязана обращаться с ним гуманно, и обвинила россию в проведении "фиктивного судебного процесса". Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС и Тhe Guardian.

Детали

"Австралийца Оскара Дженкинса, которого захватили российские войска во время боевых действий на стороне Украины, приговорили к 13 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дженкинса, учителя из Мельбурна, взяли в плен в декабре прошлого года в Луганской области.

Назначенные рф прокуроры заявили, что он прибыл в Украину в феврале 2024 года, утверждая, что ему "ежемесячно платили от 600 тыс. до 800 тыс. рублей" (от 5 504 до 7 339 фунтов стерлингов) за участие в военных операциях против российских войск.

В декабре прошлого года появилось видео, на котором Дженкинса со связанными руками бьют по лицу и допрашивают российские военные. Они спрашивают его, платят ли ему за то, чтобы он воевал в Украине.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила в субботу, что россия обязана обращаться с Оскаром Дженкинсом гуманно, поскольку он является "полноправным членом регулярных вооруженных сил Украины", а следовательно, "военнопленным".

Вонг обвинила россию в проведении "фиктивного судебного процесса" над Дженкинсом.

"Правительство Австралии шокировано фиктивным судебным процессом и 13-летним приговором, вынесенным австралийцу Оскару Дженкинсу. Правительство Австралии четко дало понять россии, что Дженкинс должен получить защиту, которая предоставляется ему как военнопленному. россия обязана обращаться с ним в соответствии с международным гуманитарным правом, включая гуманное обращение. Мы продолжаем серьезно беспокоиться о Дженкинсе", - заявила Вонг.

Кроме того, по ее словам, австралийское правительство работает с Украиной и другими партнерами, включая Международный комитет Красного Креста, чтобы выступить за его освобождение, а также оказывает консульскую поддержку семье Дженкинса.

Напомним

В январе Австралия вызвала посла рф из-за возможной казни пленного австралийца Оскара Дженкинса, который воевал за ВСУ. Премьер страны Албанизи заявил о готовности принять самые решительные меры в случае подтверждения информации.

Позже появилась информация, что Дженкинс погиб, однако россия сообщала, что он может быть жив и находиться в плену на территории рф. Австралийское правительство проверяло эту информацию и требовало доказательств его благополучия.

Павел Башинский

Павел Башинский

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