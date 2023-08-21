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Из-за утечки информации о перемещении 82 бригады ВСУ на юг россияне за сутки нанесли по ней 5 авиаударов - Маляр

Киев • УНН

 • 520035506 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Армия рф за сутки нанесла пять авиаударов по 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ после того, как СМИ опубликовали информацию, что бойцы бригады вступили в бой на юге Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает УНН.

Цитата

“Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге, — 5 авиаударов по бригаде за сутки”, — написала Маляр в Telegram.

Она напомнила, что за несанкционированное распространение такой информации установлена уголовная ответственность ст. 114-2 УКУ.

Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась Генштабом, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним

15 августа издание Forbes сообщило, что 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами “Мардер” и “Страйкер” и танками “Челленджер-2”, вступила в боевые действия в районе Роботино, что на юге Украины, в Запорожской области. Бригада переместилась на юг, вероятно, в течение последних нескольких дней, отметили в Forbes.

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