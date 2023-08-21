Через витік інформації про переміщення 82 бригади ЗСУ на південь росіяни за добу нанесли по ній 5 авіаударів - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Армія рф за добу завдала п'ять авіаударів по 82-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ після того, як ЗМІ опублікували інформацію, що бійці бригади вступили в бій на півдні України. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє УНН.
Цитата
“Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на півдні, — 5 авіаударів по бригаді за добу”, -написала Маляр у Telegram.
Вона нагадала, що за несанкціоноване поширення такої інформації встановлена кримінальна відповідальність ст. 114-2 ККУ.
Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася Генштабом, Міноборони або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо
15 серпня видання Forbes повідомило, що 82-а десантно-штурмова бригада чисельністю 2000 осіб, укомплектована бойовими машинами “Мардер” і “Страйкер” і танками “Челленджер-2”, вступила в бойові дії в районі Роботиного, що на півдні України, в Запорізькій області. Бригада перемістилась на південь, ймовірно, протягом останніх кількох днів, зазначили в Forbes.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маляр про ситуацію на сході: ворог намагається оточити Авдіївку, взяти під контроль Мар’їнку і повернути Урожайне