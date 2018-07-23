Из-за похищения памятника кошке-геймеру в Одессе открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. По факту похищения памятника кошке-геймеру в Одессе полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По факту позорной кражи скульптуры "кошки-геймера", которую любили и одесситы, и гости города, открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 185 УК Украины", - написал Форостяк.
Отмечено, что следствие проводит Приморский отдел полиции в городе Одесса ГУНП в Одесской области.
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Напомним, ночью неизвестный похитил скульптуру кошки-геймера в Одессе.