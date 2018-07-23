Через викрадення пам'ятника кішці-геймеру в Одесі відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. За фактом викрадення пам'ятника кішці-геймеру в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За фактом ганебної крадіжки скульптури "кота-геймера", яку полюбляли і одесити, і гості міста, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 КК України", - написав Форостяк.
Зазначено, що слідство проводить Приморський відділ поліції в місті Одеса ГУНП в Одеській області.
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Нагадаємо, вночі невідомий викрав скульптуру кішки-геймера в Одесі.