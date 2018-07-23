Через викрадення пам'ятника кішці-геймеру в Одесі відкрили провадження

"За фактом ганебної крадіжки скульптури "кота-геймера", яку полюбляли і одесити, і гості міста, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 КК України", - написав Форостяк.

Зазначено, що слідство проводить Приморський відділ поліції в місті Одеса ГУНП в Одеській області.

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Нагадаємо, вночі невідомий викрав скульптуру кішки-геймера в Одесі.