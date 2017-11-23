Из-за посещения оккупированного Крыма более 1300 иностранцам запрещен въезд в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Более 1300 иностранным гражданам запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированной территории АР Крым. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Как отметили в ведомстве, с начала года уже составлено более 2 тысяч админпротоколов за ст.204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
"Принято более 1300 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе почти сотни артистов и деятелей культуры", - отметили в ГПСУ.
Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 800 человек, которые, возможно, находились на временно оккупированной територии АР Крым.
В ведомстве отметили, что согласно законодательству в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы из АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину.
Напомним, пограничники приняли решение о запрете въезда на территорию Украины белорусском рэперу Коржу, после информирования Службы безопасности о том, что он нарушил порядок пересечения украинской границы.