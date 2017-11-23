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Через відвідування окупованого Криму більше 1300 іноземцям заборонено в'їзд до України

Через відвідування окупованого Криму більше 1300 іноземцям заборонено в'їзд до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Більше 1300 іноземним громадянам заборонено в’їзд в Україну через відвідування окупованої території АР Крим. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Як зазначили у відомстві, з початку року вже складено більше 2 тисяч адмінпротоколів за ст.204-2 КУпАП за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

"Прийнято більше 1300 рішень про заборону в’їзду в Україну іноземним громадянам за такі порушення, у тому числі майже сотні артистам та діячам культури", - наголосили у ДПСУ.

Також на даний час за результатами моніторингу виокремлено понад 800 осіб, які, можливо, перебували на ТОТ АР Крим.

У відомстві наголосили, що відповідно до законодавства у разі порушення іноземцями правил перетину адмінкордону з АР Крим в’їзд в Україну їм не дозволяється та приймається рішення про заборону в’їзду в Україну.

Нагадаємо, прикордонники прийняли рішення про заборону в’їзду на територію України білоруському реперу Коржу, після інформування Служби безпеки про те, що він порушив порядок перетину українського кордону.

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