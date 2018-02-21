Из-за взрыва газа во Львовской области пострадали два человека

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64989 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79607 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82325 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107908 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100564 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104636 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111600 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122820 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134350 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Из-за взрыва газа во Львовской области пострадали два человека

Из-за взрыва газа во Львовской области пострадали два человека

Киев  •  УНН

 • 10348 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Правоохранители Львовской области устанавливают обстоятельства взрыва в частном доме Золочева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления Нацполиции.

"Сегодня, 21 февраля, в Золочевский отдел полиции поступило сообщение от сотрудников ГСЧС о том, что на улице Бродовский в частном доме произошел взрыв газа.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате инцидента пострадали жильцы дома – мать и сын в возрасте 69 и 46 лет, они госпитализированы", – сообщают правоохранители.

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У женщины медики диагностировали рану грудной клетки, ожоги кистей рук и лица, ожоги дыхательных путей, у мужчины – ожоги лица и кистей рук.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, у дома главы провода ОУН Степана Бандеры в селе Старый Угрынив Ивано-Франковской области произошел взрыв .

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