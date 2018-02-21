Из-за взрыва газа во Львовской области пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Правоохранители Львовской области устанавливают обстоятельства взрыва в частном доме Золочева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления Нацполиции.
"Сегодня, 21 февраля, в Золочевский отдел полиции поступило сообщение от сотрудников ГСЧС о том, что на улице Бродовский в частном доме произошел взрыв газа.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате инцидента пострадали жильцы дома – мать и сын в возрасте 69 и 46 лет, они госпитализированы", – сообщают правоохранители.
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У женщины медики диагностировали рану грудной клетки, ожоги кистей рук и лица, ожоги дыхательных путей, у мужчины – ожоги лица и кистей рук.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Как сообщалось ранее, у дома главы провода ОУН Степана Бандеры в селе Старый Угрынив Ивано-Франковской области произошел взрыв .