Через вибух газу на Львівщині постраждали двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Правоохоронці Львівської області встановлюють обставини вибуху в приватному будинку Золочева. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління Нацполіції.
“Сьогодні, 21 лютого, в Золочівський відділ поліції надійшло повідомлення від надзвичайників про те, що на вулиці Бродівській в приватному будинку стався вибух газу.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлено, що внаслідок інциденту постраждали мешканці будинку – мати та син, віком 69 та 46 років, їх госпіталізовано”, – повідомляють правоохоронці.
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У жінки медика діагностували рану грудної клітки, опіки кистей рук та обличчя, опіки дихальних шляхів, у чоловіка – опіки обличчя та кистей рук.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
Як повідомлялось раніше, біля оселі голови проводу ОУН Степана Бандери у селі Старий Угринів Івано-Франківської області стався вибух.