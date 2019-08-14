Из-за ливей в Киеве ночью гидрослужбы работают в усиленном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Из-за ухудшения погоды в Киеве ночью 14 августа гидрослужбы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу "Киевавтодора" в Facebook.
При обнаружении подтоплений на улицах Киева организация призывает киевлян обращаться на горячую линию коммунальных служб.
"Рябина ночь: грозы и ливни продлятся до утра! Гидрослужбы работают круглосуточно и в усиленном режиме. Об обнаружении подтопления сообщайте по тел: 044 284-74-19", - говорится в сообщении.
Напомним, синоптики рассказали, какой погодой завершится неделя в Киеве.