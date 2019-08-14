Через великі зливи в Києві вночі гідрослужби працюють в посиленому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Через погіршення погоди у Києві вночі 14 серпня гідрослужби працюють у посиленому режимі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Київавтодору" у Facebook.
При виявленні підтоплень на вулицях Києва огранізація закликає киян звертатись на гарячу лінію комунальних служб.
"Горобина ніч: грози і зливи триватимуть до ранку! Гідрослужби працюють цілодобово і в посиленому режимі. Про виявленні підтоплення повідомляйте за тел: 044 284-74-19", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою погодою завершиться тиждень у Києві.