Из-за тяжелого ранения одного из "желтых жилетов" начали расследование

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63976 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 85240 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131245 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130811 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130098 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125181 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161343 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Из-за тяжелого ранения одного из "желтых жилетов" начали расследование

Из-за тяжелого ранения одного из "желтых жилетов" начали расследование

Киев  •  УНН

 • 8449 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Во Франции начали расследование по факту тяжелого ранения одного из участников акции "желтых жилетов", которому в субботу оторвало четыре пальца. Об этом в воскресенье сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер в интервью France Inter, France Info и газете Le Monde, передает УНН.

"Началось немедленное судебное расследование, чтобы понять, что произошло", - сказал министр.

По его словам, в настоящий момент инспекция проводит расследование по 133 жалобам на полицию со стороны манифестантов.

Министр также рассказал, что утром 10 февраля пострадавший демонстрант перенес сложную операцию.

Напомним, 9 февраля в Париже во время столкновения с французской полицией на акции "желтых жилетов" один из митингующих получил серьезную травму руки.

Как сообщал УНН, в тринадцатую субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" по Франции на акции вышли 51,4 тысячи человек.

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