Из-за тяжелого ранения одного из "желтых жилетов" начали расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Во Франции начали расследование по факту тяжелого ранения одного из участников акции "желтых жилетов", которому в субботу оторвало четыре пальца. Об этом в воскресенье сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер в интервью France Inter, France Info и газете Le Monde, передает УНН.
"Началось немедленное судебное расследование, чтобы понять, что произошло", - сказал министр.
По его словам, в настоящий момент инспекция проводит расследование по 133 жалобам на полицию со стороны манифестантов.
Министр также рассказал, что утром 10 февраля пострадавший демонстрант перенес сложную операцию.
Напомним, 9 февраля в Париже во время столкновения с французской полицией на акции "желтых жилетов" один из митингующих получил серьезную травму руки.
Как сообщал УНН, в тринадцатую субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" по Франции на акции вышли 51,4 тысячи человек.