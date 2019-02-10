Через важке поранення одного з "жовтих жилетів" почали розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Франції почали розслідування за фактом важкого поранення одного з учасників акції "жовтих жилетів", якому у суботу відірвало чотири пальці. Про це в неділю повідомив міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер в інтерв'ю France Inter, France Info і газеті Le Monde, передає УНН.
"Почалося негайне судове розслідування, щоб зрозуміти, що сталося", - сказав міністр.
За його словами, в даний момент інспекція проводить розслідування по 133 скаргах на поліцію з боку маніфестантів.
Міністр також розповів, що вранці 10 лютого потерпілий демонстрант переніс складну операцію.
Нагадаємо, 9 лютого у Парижі під час зіткнення з французькою поліцією на акції "жовтих жилетів" один з учасників мітингу отримав серйозну травму руки.
Як повідомляв УНН, в тринадцяту суботу мобілізації учасників руху "жовтих жилетів" по Франції на акції вийшли 51,4 тисячі осіб.