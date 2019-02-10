Через важке поранення одного з "жовтих жилетів" почали розслідування

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Франції почали розслідування за фактом важкого поранення одного з учасників акції "жовтих жилетів", якому у суботу відірвало чотири пальці. Про це в неділю повідомив міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер в інтерв'ю France Inter, France Info і газеті Le Monde, передає УНН.