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Из-за урагана в Луизиане эвакуируют бомбардировщики B-52 ВВС США с базы пребывания

Киев • УНН

 • 16796 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Командование Вооруженными силами США перебросило стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress с базы ВВС в штате Луизиана, находящейся в зоне, которой угрожает ураган “Лаура”, пишет УНН со ссылкой на профильное издание Air Force Mag.

Из-за урагана в Луизиане эвакуируют бомбардировщики B-52 ВВС США с базы пребывания

По его данным, речь идет о базе ВВС США Барксдэйл, где дислоцированы несколько B-52. Они перебрасываются в более безопасное место для предотвращения ущерба в результате урагана. СМИ не уточняют, куда направлены экипажи бомбардировщиков.

Как сообщил в среду Национальный центр США по наблюдению за ураганами, ураган “Лаура” усилился до четвертой категории по шкале Саффира — Симпсона. Скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 61 м/с. Ураган продолжает усиливаться и движется в северо-западном направлении со скоростью 7,2 м/с. Через несколько часов он обрушится на побережье штатов Луизиана и Техас.

Метеорологи предупредили о “потенциально катастрофическом ущербе” от урагана. Власти Техаса и Луизианы предписали 585 тыс. местных жителей эвакуироваться в связи с приближением “Лауры”.

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