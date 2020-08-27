Через ураган у Луїзіані евакуюють бомбардувальники B-52 ВПС США з бази перебування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Командування Збройними силами США перекинуло стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress з бази ВПС в штаті Луїзіана, яка знаходиться в зоні, якій загрожує ураган “Лаура”, пише УНН з посиланням на профільне видання Air Force Mag.
За його даними, мова йде про базу ВПС США Барксдейл, де дислоковані декілька B-52. Вони перекидаються в більш безпечне місце для відвернення шкоди в результаті урагану. ЗМІ не уточнюють, куди спрямовані екіпажі бомбардувальників.
Як повідомив в середу Національний центр США по спостереженню за ураганами, ураган “Лаура” посилився до четвертої категорії за шкалою Саффіра — Сімпсона. Швидкість вітру в межах атмосферного явища досягає 61 м/с. Ураган продовжує посилюватися і рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 7,2 м/с. Через кілька годин він обрушиться на узбережжя штатів Луїзіана і Техас.
Метеорологи попередили про “потенційно катастрофічний збиток” від урагану. Влада Техасу і Луїзіани наказала 585 тис. місцевих жителів евакуюватися в зв’язку з наближенням “Лаури”.