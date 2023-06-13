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Из-за удара рф в Кривом Роге есть повреждения в ТЭЦ и обесточены три шахты, где были люди - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1975394 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Из-за вражеского ракетного обстрела ночью в Кривом Роге повреждено здание ТЭЦ, обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Из-за удара рф в Кривом Роге есть повреждения в ТЭЦ и обесточены три шахты, где были люди - Минэнерго

Удар по Кривому Рогу

"Ночью враг нанес ракетно-дроновой удар по территории страны. В результате обстрела есть повреждения и отключения магистральных сетей в Днепропетровской области. Без света - более 9 тысяч человек.

В Кривом Роге без питания остались три шахты, в которых были заблокированы несколько десятков человек. Позже шахтеры были спасены. Взрывной волной также повреждено здание Криворожской ТЭЦ.

На утро часть абонентов энергетики уже смогли запитать - в области без света остаются 6 тысяч абонентов", - сообщили в министерстве.

Обстрелы

Оккупанты, как указано, продолжают терроризировать прифронтовые и приграничные территории. "В Донецкой области из-за интенсивных обстрелов обесточен 41 населенный пункт, в Днепропетровской – 3 населенных пункта. Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Черниговской, Сумской, Херсонской, Харьковской областях. Из-за предыдущих обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской области", - отметили в ведомстве.

Ситуация после подрыва Каховской ГЭС

В Херсонской и Николаевской областях продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, которое возникло из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Херсоне остаются без питания около 15 тысяч потребителей. Отключены из-за подтопления 110 трансформаторных подстанций в Херсоне и 35 - в деоккупированной части области. В Николаевской области подтоплены 42 трансформаторные подстанции, полностью без света 10 населенных пунктов, еще 5 – частично", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "ремонтные бригады пока не могут начать восстановительные работы на подтопленной береговой насосной станции Херсонской ТЭЦ из-за слишком высокого уровня воды".

Однако энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения для потребителей. В Херсоне запитали 270 абонентов, которые ранее были обесточены из-за подтопления, в области - 70 абонентов.

Проведение замеров уровней воды в Каховском водохранилище специалистами Укргидрометцентра временно прекращено из-за заиления датчиков. Специалисты Укргидроэнерго совместно с другими организациями продолжают искать другие способы осуществления замеров. Из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями.

Непогода и обесточивания

Были обесточивания из-за непогоды. А именно в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. Вследствие технологических нарушений обесточивались потребители в Одесской и Днепропетровской областях, указали в министерстве.

Ситуация в энергосистеме

"Энергетическая система работает стабильно. Продолжается масштабная ремонтная кампания на атомных и тепловых электростанциях в рамках подготовки к отопительному сезону", - сообщили в Минэнерго.

Коммерческий импорт электроэнергии, как отмечается, за минувшие сутки составил 570 МВт*ч. Экспорт отсутствует.

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