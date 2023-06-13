Через удар рф у Кривому Розі є пошкодження у ТЕЦ і знеструмлено три шахти, де були люди - Міненерго

Удар по Кривому Рогу

"Уночі ворог завдав ракетно-дронового удару по території країни. Внаслідок обстрілу є пошкодження та відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Без світла - понад 9 тисяч людей.

У Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, у яких були заблоковані кілька десятків людей. Пізніше шахтарі були врятовані. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ.

На ранок частину абонентів енергетики вже змогли заживити - в області без світла залишаються 6 тисяч абонентів", - повідомили у міністерстві.

Обстріли

Окупанти, як вказано, продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні території. "У Донецькій області через інтенсивні обстріли знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській – 3 населених пункти. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області", - зазначили у відомстві.

Ситуація після підриву Каховської ГЕС

На Херсонщині та Миколаївщині триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС.

"У Херсоні залишаються без живлення близько 15 тисяч споживачів. Відключені через підтоплення 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35 - в деокупованій частині області. На Миколаївщині підтоплено 42 трансформаторні підстанції, повністю без світла 10 населених пунктів, ще 5 – частково", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, "ремонтні бригади поки не можуть розпочати відновлювальні роботи на підтопленій береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ через занадто високий рівень води".

Однак енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для споживачів. У Херсоні заживили 270 абонентів, які раніше були знеструмлені через підтоплення, в області - 70 абонентів.

Проведення замірів рівнів води у Каховському водосховищі фахівцями Укргідрометцентру тимчасово припинено через замулення датчиків. Фахівці Укргідроенерго спільно з іншими організаціями продовжують шукати інші способи здійснення замірів. Через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями.

Негода та знеструмлення

Були знеструмлення через негоду. А саме у Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях. Внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися споживачі в Одеській та Дніпропетровській областях, вказали у міністерстві.

Ситуація в енергосистемі

"Енергетична система працює стабільно. Триває масштабна ремонтна кампанія на атомних та теплових електростанціях у межах підготовки до опалювального сезону", - повідомили в Мінерего.

Комерційний імпорт електроенергії, як зазначається, за минулу добу становив 570 МВт*год. Експорт відсутній.