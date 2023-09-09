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Из-за циклона в Бразилии количество погибших возросло до 41 человека и более 200 были травмированы

Из-за циклона в Бразилии количество погибших возросло до 41 человека и более 200 были травмированы

Киев • УНН

 • 330682 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Через пять’дней после циклона, в результате которого погиб 41 человек, страна подводит итоги роста количества жертв: согласно официальным заявлениям, по меньшей мере 223 человека получили ранения, а 11 000 были вынуждены покинуть свои дома. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что количество пропавших без вести после разрушительного циклона, который вызвал проливные дожди и наводнения возросло с 25 до 46 человек.

Более 147 000 человек пострадали в штате Риу-Гранди-ду-Сул, говорится в заявлении органов гражданской обороны.

К спасательным работам, осложненным разрушенными двумя мостами и заблокированными дорогами, привлечены почти тысяча работников МЧС и десяток вертолетов.

В поисково-спасательных работах также участвуют восемь военных самолетов и сотни военных.

Президент Луис Инасио Лула да Силва, который находится в Индии на саммите G20, отправил вице-президента Джеральдо Алкмина в регион, куда он лично прибудет в воскресенье с министерской делегацией. 

Алкмин объявил на пресс-конференции в Бразилиа, что федеральное правительство отправит 20 000 продуктовых корзин и аптечек для 15 000 человек в Риу-Гранди-ду-Сул, где власти объявили чрезвычайное положение.

Кроме того, более 3000 человек, потерявших дом, получат 167 долларов США, сказал он.

Губернатор Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте подсчитал, что восстановление дорожной инфраструктуры будет стоить около 20 миллионов долларов.

Дополнение 

Бразилия не привыкла к циклонам, но они все больше учащаются, как сообщают исследователи из лаборатории изменения климата Государственного агрономического института Пернамбука.

Также эксперты говорят, что бесконтрольная урбанизация и нерегулярное строительство на склонах холмов также делают погодные катаклизмы в Бразилии более смертоносными.

Примерно 9,5 миллиона из 203 миллионов жителей Бразилии живут в районах с высоким риском наводнений или оползней.

Напомним

Ранее сообщалось, что 22 человека погибли из-за циклона на юге Бразилии.

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