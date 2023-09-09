Через циклон у Бразилії кількість загиблих зросла до 41 людини та більше ніж 200 було травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Через п’ять днів після циклону, внаслідок якого загинула 41 особа, країна підбиває підсумки зростання кількості жертв: згідно з офіційними заявами, щонайменше 223 людини отримали поранення, а 11 000 були змушені покинути свої домівки. Про це пише AFP, передає УНН.
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Зазначається, що кількість зниклих безвісти після руйнівного циклону, який спричинив проливні дощі та повені зросла з 25 до 46 осіб.
Понад 147 000 людей постраждали в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, йдеться в заяві органів цивільної оборони.
До рятувальних робіт, ускладнених зруйнованими двома мостами та заблокованими дорогами, залучено майже тисячу працівників МНС і десяток гелікоптерів.
У пошуково-рятувальних роботах також беруть участь вісім військових літаків і сотні військових.
Президент Луїс Інасіо Лула да Сілва, який перебуває в Індії на саміті G20, відправив віцепрезидент Джеральдо Алкміна до регіону, куди він особисто прибуде в неділю з міністерською делегацією.
Алкмін оголосив на пресконференції в Бразиліа, що федеральний уряд надішле 20 000 продуктових кошиків і аптечок для 15 000 людей у Ріу-Гранді-ду-Сул, де влада оголосила надзвичайний стан.
Крім того, понад 3000 людей, які втратили домівку, отримають 167 доларів США, сказав він.
Губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте підрахував, що відновлення дорожньої інфраструктури коштуватиме близько 20 мільйонів доларів.
Доповнення
Бразилія не звикла до циклонів, але вони все більше частішають, як повідомляють дослідники з лабораторії зміни клімату Державного агрономічного інституту Пернамбуку.
Також експерти кажуть, що безконтрольна урбанізація та нерегулярне будівництво на схилах пагорбів також роблять погодні катаклізми в Бразилії смертельнішими.
Приблизно 9,5 мільйона з 203 мільйонів жителів Бразилії живуть у районах з високим ризиком повеней або зсувів.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що 22 людини загинули через циклон на півдні Бразилії.