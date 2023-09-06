Через циклон у Бразилії загинули щонайменше 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. 22 людини загинули через циклон на півдні Бразилії. Більшість смертей зареєстровано в штаті Ріо-Гранді-ду-Сол, який межує з Аргентиною та Уругваєм, пише АР, передає УНН.
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За даними місцевої влади, близько 60 міст постраждали від шторму, який класифікується як позатропічний циклон.
Відомо, що 15 людей загинули в одному будинку в місті Мукумі. Принаймні 1650 людей залишилися без даху над головою.
Телевізійні кадри показали, як сім'ї на дахах своїх будинків благають про допомогу, коли річки вийшли з берегів.
Мерія міста Мукум рекомендувала жителям шукати запаси для задоволення своїх потреб на наступні 72 години.
Губернатор сказав, що однією із загиблих була жінка, яку віднесло під час спроби порятунку. Обірвався дріт, жінка разом із рятувальником впала. Жінка не вижила, а рятувальник отримав важкі поранення.
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