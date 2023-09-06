Из-за циклона в Бразилии погибли по меньшей мере 22 человека

Детали

По данным местных властей, около 60 городов пострадали от шторма, который классифицируется как внетропический циклон.

Известно, что 15 человек погибли в одном доме в городе Мукуми. По крайней мере 1650 человек остались без крыши над головой.

Телевизионные кадры показали, как семьи на крышах своих домов умоляют о помощи, когда реки вышли из берегов.

Мэрия города Мукум рекомендовала жителям искать запасы для удовлетворения своих потребностей на следующие 72 часа.

Губернатор сказал, что одной из погибших была женщина, которую унесло во время попытки спасения. Оборвался провод, женщина вместе со спасателем упала. Женщина не выжила, а спасатель получил тяжелые ранения.

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