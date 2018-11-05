Из-за травмирования харьковской школьницы открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Из-за травмирования школьницы в Харьковской области открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления областной полиции.
"По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение" – ред.) Полиция выясняет все обстоятельства", – проинформировали в ГУНП.
Там добавили, что медики опровергли информацию о том, что у девочки травма позвоночника.
Напомним, в Харьковской области 11-летняя школьница попала в больницу с травмой. Как сообщалось, девочку избила группа учеников на перемене в школе. Однако в отделе образования, молодежи и спорта Зачепиловской ОТГ эту информацию опровергли. Там отметили, что ребенок травмировался во время игры на футбольном поле и получила повреждение правого бедра.