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У школі на Харківщині п'ятеро учнів побили 11-річну дівчинку

У школі на Харківщині п'ятеро учнів побили 11-річну дівчинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Харківській області 11-річна дівчинка потрапила до лікарні з травмами. Постраждала розповіла, що її побила група учнів на перерві у школі. Про це повідомив КЗОЗ "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" у Facebook, передає УНН.

“У с.Бердянка Зачепилівського району стався прикрий випадок. 02.11.2018 р. до служби „103“ надійшов виклик до дівчини 11 років, привід — травма хребта... По прибуттю на місце було з’ясовано, зі слів постраждалої дівчини, що на перерві вона була побита п’ятьма учнями, які навчаються у тій самій школі”, — йдеться в повідомленні.

Після огляду медики встановили попередній діагноз — “забій ділянки правого тазостегнового суглоба”. Постраждалу дівчинку госпіталізували до Зачепилівської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, у Черкаській області третьокласник потрапив до лікарні з травмами, які він, імовірно, отримав через побиття його іншими учнями у школі.

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