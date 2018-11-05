У школі на Харківщині п'ятеро учнів побили 11-річну дівчинку

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Харківській області 11-річна дівчинка потрапила до лікарні з травмами. Постраждала розповіла, що її побила група учнів на перерві у школі. Про це повідомив КЗОЗ "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" у Facebook, передає УНН.