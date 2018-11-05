В школе Харьковской области пятеро учеников избили 11-летнюю девочку

"В с.Бердянка Зачепиловского района произошел досадный случай. 02.11.2018 гг. в службу "103" поступил вызов к девушке 11 лет, привод - травма позвоночника... По прибытию на место было установлено, по словам пострадавшей девушки, на перемене она была избита пятью учениками, которые учатся в той же школе", - говорится в сообщении.

После осмотра медики установили предварительный диагноз - "ушиб участка правого тазобедренного сустава". Пострадавшую девочку госпитализировали в Зачепиловскую центральную районную больницу.

Напомним, в Черкасской области третьеклассник попал в больницу с травмами, которые он, вероятно, получил из-за избиения его другими учениками в школе.