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Через травмування харківської школярки відкрили провадження

Через травмування харківської школярки відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Через травмування школярки у Харківській області відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації управління обласної поліції.

"За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України ("Умисне легке тілесне ушкодження" – ред.). Поліція з'ясовує всі обставини", – проінформували у ГУНП.

Там додали, що медики спростували інформацію про те, що у дівчинки травма хребта.

Нагадаємо, у Харківській області 11-річна школярка потрапила до лікарні з травмою. Як повідомлялося, дівчинку побила група учнів на перерві у школі. Однак у відділі освіти, молоді та спорту Зачепилівської ОТГ цю інформацію спростували. Там зазначили, що дитина травмувалася під час гри на футбольному полі й отримала ушкодження правого стегна.

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