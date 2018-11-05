Через травмування харківської школярки відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Через травмування школярки у Харківській області відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації управління обласної поліції.
"За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України ("Умисне легке тілесне ушкодження" – ред.). Поліція з'ясовує всі обставини", – проінформували у ГУНП.
Там додали, що медики спростували інформацію про те, що у дівчинки травма хребта.
Нагадаємо, у Харківській області 11-річна школярка потрапила до лікарні з травмою. Як повідомлялося, дівчинку побила група учнів на перерві у школі. Однак у відділі освіти, молоді та спорту Зачепилівської ОТГ цю інформацію спростували. Там зазначили, що дитина травмувалася під час гри на футбольному полі й отримала ушкодження правого стегна.