Харківські освітяни запевняють, що школярку ніхто не бив

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Дівчинка, яка потрапила до лікарні після нібито побиття у школі у Харківській області, отримала травми під час гри на футбольному полі. Про це УНН повідомили у відділі освіти, молоді та спорту Зачепилівської ОТГ.

Так, у відділі спростували інформацію про те, що дівчинку побили.

"Дівчинку не побили п'ятеро учнів. Вона отримала травму під час штовханини, гри на футбольному полі з хлопцями. Ушкодження хребта немає. У дівчинки ушкодження правого стегна", – зазначили у відділі.

Там додали, що "в поліції заяви від батьків немає".

Нагадаємо, у Харківській області 11-річна дівчинка потрапила до лікарні з травмами. Постраждала розповіла, що її побила група учнів на перерві у школі.

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