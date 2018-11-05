Харківські освітяни запевняють, що школярку ніхто не бив

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Дівчинка, яка потрапила до лікарні після нібито побиття у школі у Харківській області, отримала травми під час гри на футбольному полі. Про це УНН повідомили у відділі освіти, молоді та спорту Зачепилівської ОТГ.