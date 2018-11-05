Харківські освітяни запевняють, що школярку ніхто не бив
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Дівчинка, яка потрапила до лікарні після нібито побиття у школі у Харківській області, отримала травми під час гри на футбольному полі. Про це УНН повідомили у відділі освіти, молоді та спорту Зачепилівської ОТГ.
Так, у відділі спростували інформацію про те, що дівчинку побили.
"Дівчинку не побили п'ятеро учнів. Вона отримала травму під час штовханини, гри на футбольному полі з хлопцями. Ушкодження хребта немає. У дівчинки ушкодження правого стегна", – зазначили у відділі.
Там додали, що "в поліції заяви від батьків немає".
Нагадаємо, у Харківській області 11-річна дівчинка потрапила до лікарні з травмами. Постраждала розповіла, що її побила група учнів на перерві у школі.