Харьковские педагоги уверяют, что школьницу никто не бил
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Девочка, которая попала в больницу после якобы избиения в школе в Харьковской области, получила травмы во время игры на футбольном поле. Об этом УНН сообщили в отделе образования, молодежи и спорта Зачепиловской ОТО.
Так, в отделе опровергли информацию о том, что девочку избили.
"Девочку не избили пятеро учеников. Она получила травму во время потасовки, игры на футбольном поле с мальчиками. Повреждения позвоночника нет. У девочки повреждение правого бедра", – отметили в отделе.
Там добавили, что "в полиции заявления от родителей нет".
Напомним, в Харьковской области 11-летняя девочка попала в больницу с травмами. Пострадавшая рассказала, что ее избила группа учеников на перемене в школе.