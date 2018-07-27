Из-за стычек в горсовете Конотопа открыли ряд производств

"Полиция по данному факту начала ряд уголовных производств: по ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины, ч. 2 ст. 342 (сопротивление работникам правоохранительного органа во время выполнения ими служебных обязанностей) УК Украины и ч. 4 ст. 345 (умышленное причинение работникам правоохранительных органов тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой) УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в отдел полиции доставили 46 наиболее активных нарушителей общественного порядка во время конфликта в горсовете.

"Кроме того, во время столкновения пострадали семь правоохранителей и два гражданских лица", - уточнили в полиции.

Напомним, во время заседания горсовета в городе Конотоп возник конфликт между сторонниками действующего мэра и его оппонентами, в результате чего полиция задержала 50 наиболее активных нарушителей общественного порядка и доставила в отдел полиции.