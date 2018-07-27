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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32082 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96810 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121691 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129374 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167967 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152940 просмотра

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Из-за стычек в горсовете Конотопа открыли ряд производств

Из-за стычек в горсовете Конотопа открыли ряд производств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. По факту столкновений во время заседания городского совета Конотопа в Сумской области полиция открыла производства. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, передает УНН.

"Полиция по данному факту начала ряд уголовных производств: по ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины, ч. 2 ст. 342 (сопротивление работникам правоохранительного органа во время выполнения ими служебных обязанностей) УК Украины и ч. 4 ст. 345 (умышленное причинение работникам правоохранительных органов тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой) УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в отдел полиции доставили 46 наиболее активных нарушителей общественного порядка во время конфликта в горсовете.

"Кроме того, во время столкновения пострадали семь правоохранителей и два гражданских лица", - уточнили в полиции.

Напомним, во время заседания горсовета в городе Конотоп возник конфликт между сторонниками действующего мэра и его оппонентами, в результате чего полиция задержала 50 наиболее активных нарушителей общественного порядка и доставила в отдел полиции.

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