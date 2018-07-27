Через сутички у міськраді Конотопа відкрили низку проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. За фактом сутичок під час засідання міської ради Конотопа, що на Сумщині, поліція відкрила провадження. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Сумській області, передає УНН.
"Поліція за даним фактом розпочала ряд кримінальних проваджень: за ч. 4 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України, ч. 2 ст. 342 (опір працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків) КК України та ч. 4 ст. 345 (умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, вчинене організованою групою) КК України", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що до відділу поліції доставили 46 найбільш активних порушників громадського порядку під час конфлікту у міськраді.
"Крім того, під час сутички постраждало семеро правоохоронців та дві цивільні особи", - уточнили в поліції.
Нагадаємо, під час засідання міськради у місті Конотоп виник конфлікт між прибічниками діючого мера та його опонентами, у результаті чого поліція затримала 50 найбільш активних порушників громадського порядку та доставила до відділу поліції.