Из-за сопротивления местных оккупанты тянут в свои "администрации" людей из рф - Запорожская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. На временно занятых территориях российские захватчики проводят собрания местных для назначения "старостами" коллаборантов, не получая поддержки, тянут в оккупационные "администрации" людей из рф, говорится в сводке Запорожской ОВА, пишет УНН.
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"По информации украинской разведки, российские оккупационные войска на временно оккупированных территориях распространяют ложную информацию о том, что возвращение украинской власти не состоится. Проводится собрание в местных громадах с целью назначения старостами оккупированных населенных пунктов коллаборантов из числа местного населения. Не получая поддержки местных жителей, прибегают к назначению руководителями оккупационных администраций лиц из российской федерации", - указали в Запорожской ОВА в Telegram.
Детали
На Запорожском направлении, как указано, ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей.
За прошедшие сутки враг совершил 35 обстрелов позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения. По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Преображенка, Каменское.
Дополнение
Российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру Запорожской области, через действия оккупантов без газа, по данным ОВА, останутся Мелитополь, Энергодар и еще ряд городов.