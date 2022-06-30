Через спротив місцевих окупанти тягнуть у свої "адміністрації" осіб з рф - Запорізька ОВА

Цитата

"За інформацією української розвідки, російські окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях поширюють неправдиву інформацію про те, що повернення української влади не відбудеться. Проводять збори у місцевих громадах з метою призначення старостами окупованих населених пунктів колаборантів з числа місцевого населення. Не отримуючи підтримки місцевих жителів, вдаються до призначення керівниками окупаційних адміністрацій осіб з російської федерації", - вказали в Запорізькій ОВА у Telegram.

Деталі

На Запорізькому напрямку, як вказано, ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби ворог здійснив 35 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Преображенка, Кам’янське.

Доповнення

Російські окупанти продовжують знищувати інфраструктуру Запорізької області, через дії окупантів без газу, за даними ОВА, залишаться Мелітополь, Енергодар та ще низка міст.