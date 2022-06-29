Запоріжжя: через дії окупантів без газу залишаться Мелітополь, Енергодар та ще низка міст
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Російські окупанти продовжують знищувати інфраструктуру Запорізької області, пише УНН з посиланням на повідомлення обласної військової адміністрації.
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«Внаслідок обстрілів військових російської федерації пошкоджено магістральний газопровід діаметром 400 мм в районі села Мирне Пологівського району. Без газопостачання вже сьогодні залишилась Оріхівщина», - повідомили в ОВА.
«В найближчі дні в результаті зазначеного пошкодження залишаться без газу міста Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів», - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що до цього пошкодження внаслідок терористичних дій військових країни-агресора без газу вже залишалось більше 80 тисяч абонентів в 109 населених пунктах області.
Нагадаємо
Минулого місця вначлідок ворожого обстрілу було пошкоджено магістральний газогін та зупинене газопостачання Донецької та Луганської областей.