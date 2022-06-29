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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 41025 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Запоріжжя: через дії окупантів без газу залишаться Мелітополь, Енергодар та ще низка міст

Запоріжжя: через дії окупантів без газу залишаться Мелітополь, Енергодар та ще низка міст

Київ • УНН

 • 138800 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Російські окупанти продовжують знищувати інфраструктуру Запорізької області, пише УНН з посиланням на повідомлення обласної військової адміністрації.

Цитата

«Внаслідок обстрілів військових російської федерації пошкоджено магістральний газопровід діаметром 400 мм в районі села Мирне Пологівського району. Без газопостачання вже сьогодні залишилась Оріхівщина», - повідомили в ОВА.

«В найближчі дні в результаті зазначеного пошкодження залишаться без газу міста Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що до цього пошкодження внаслідок терористичних дій військових країни-агресора без газу вже залишалось більше 80 тисяч абонентів в 109 населених пунктах області.

Нагадаємо

Минулого місця вначлідок ворожого обстрілу було пошкоджено магістральний газогін та зупинене газопостачання Донецької та Луганської областей.

Українські Національні Новини

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