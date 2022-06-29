Запорожье: из-за действий оккупантов без газа останутся Мелитополь, Энергодар и еще ряд городов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру Запорожской области, пишет УНН со ссылкой на сообщения областной военной администрации.
Цитата
«В результате обстрелов военных российской федерации поврежден магистральный газопровод диаметром 400 мм в районе села Мирное Пологовского района. Без газоснабжения уже сегодня осталась Ореховская община», - сообщили в ОВА.
«В ближайшие дни в результате указанного повреждения останутся без газа города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов», - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что до этого повреждения в результате террористических действий военных страны-агрессора без газа уже оставалось более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах области.
Напомним
В прошлом месте в результате вражеского обстрела был поврежден магистральный газопровод и остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей.