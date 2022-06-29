Запорожье: из-за действий оккупантов без газа останутся Мелитополь, Энергодар и еще ряд городов

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру Запорожской области, пишет УНН со ссылкой на сообщения областной военной администрации.

Цитата

«В результате обстрелов военных российской федерации поврежден магистральный газопровод диаметром 400 мм в районе села Мирное Пологовского района. Без газоснабжения уже сегодня осталась Ореховская община», - сообщили в ОВА.

«В ближайшие дни в результате указанного повреждения останутся без газа города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что до этого повреждения в результате террористических действий военных страны-агрессора без газа уже оставалось более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах области.

Напомним

В прошлом месте в результате вражеского обстрела был поврежден магистральный газопровод и остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей.

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