Из-за жары без света остались жители в двух районах Черниговской области

"Вследствие высокой температуры воздуха произошло повреждение изоляции высоковольтных кабельных линий и срабатывания средств защиты на трансформаторных подстанциях. По состоянию на 7 часов 22 августа были отключены 2 ЛЭП 10 кВ, 2 участка ЛЭП 10 кВ и 28 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались жители 8 населенных пунктов в Городнянском и Ичнянском районах", - указали в ОГА.

Аварийно-восстановительные работы проводятся силами ПАО "Черниговоблэнерго".

Напомним, в ночь на 15 августа более 150 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды.