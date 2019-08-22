Из-за жары без света остались жители в двух районах Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Из-за повреждения изоляции высоковольтных кабельных линий вследствие жары без электроснабжения остались жители восьми населенных пунктов в двух районах Черниговской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"Вследствие высокой температуры воздуха произошло повреждение изоляции высоковольтных кабельных линий и срабатывания средств защиты на трансформаторных подстанциях. По состоянию на 7 часов 22 августа были отключены 2 ЛЭП 10 кВ, 2 участка ЛЭП 10 кВ и 28 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались жители 8 населенных пунктов в Городнянском и Ичнянском районах", - указали в ОГА.
Аварийно-восстановительные работы проводятся силами ПАО "Черниговоблэнерго".
Напомним, в ночь на 15 августа более 150 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды.