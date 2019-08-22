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Через спеку без світла залишилися жителі у двох районах Чернігівщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Через пошкодження ізоляції високовольтних кабельних ліній внаслідок спеки без електропостачання залишилися жителі восьми населених пунктів у двох районах Чернігівщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Внаслідок високої температури повітря сталося пошкодження ізоляції високовольтних кабельних ліній та спрацювання засобів захисту на трансформаторних підстанціях. Станом на 7 годину 22 серпня були відключені 2 ЛЕП 10 кВ, 2 ділянки ЛЕП 10 кВ та 28 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишилися мешканці 8 населених пунктів в Городнянському та Ічнянському районах", - вказали в ОДА.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами ПАТ "Чернігівобленерго". 

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня понад 150 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду.

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