Через спеку без світла залишилися жителі у двох районах Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Через пошкодження ізоляції високовольтних кабельних ліній внаслідок спеки без електропостачання залишилися жителі восьми населених пунктів у двох районах Чернігівщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"Внаслідок високої температури повітря сталося пошкодження ізоляції високовольтних кабельних ліній та спрацювання засобів захисту на трансформаторних підстанціях. Станом на 7 годину 22 серпня були відключені 2 ЛЕП 10 кВ, 2 ділянки ЛЕП 10 кВ та 28 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишилися мешканці 8 населених пунктів в Городнянському та Ічнянському районах", - вказали в ОДА.
Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами ПАТ "Чернігівобленерго".
Нагадаємо, у ніч на 15 серпня понад 150 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду.