Из-за сегодняшнего обстрела под Николаевом ранен 8-летний ребенок - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Количество детей, раненых в результате полномасштабного вторжения ha в Украину, возросло до минимум 686. В частности, из-за сегодняшнего обстрела под Николаевом ранена 8-летняя девочка. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Цитата
"Более 1044 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 25 июля 2022 года официальное число детей-жертв в сутки не изменилось - 358. Возросло количество раненых - более 686", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 362, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 55, Херсонской – 54, Запорожской – 40.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 25 июля в результате обстрела оккупантами Николаевского района Николаевской области получила ранение 8-летняя девочка.
Стало известно, что 18 июля в результате артиллерийского обстрела врагом города Горняк Донецкой области травмирован 17-летний парень.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.