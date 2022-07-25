Из-за сегодняшнего обстрела под Николаевом ранен 8-летний ребенок - Офис Генпрокурора

Цитата

"Более 1044 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 25 июля 2022 года официальное число детей-жертв в сутки не изменилось - 358. Возросло количество раненых - более 686", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 362, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 55, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 25 июля в результате обстрела оккупантами Николаевского района Николаевской области получила ранение 8-летняя девочка.

Стало известно, что 18 июля в результате артиллерийского обстрела врагом города Горняк Донецкой области травмирован 17-летний парень.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.