Через сьогоднішній обстріл під Миколаєвом поранено 8-річну дитину - Офіс Генпрокурора

Цитата

"Більше ніж 1044 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 25 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 686", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 362, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 25 липня внаслідок обстрілу окупантами Миколаївського району Миколаївської області отримала поранення 8-річна дівчинка.

Стало відомо, що 18 липня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Гірник Донецької області травмовано 17-річного хлопця.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.