Из-за снегопада ограничено движение грузовиков в Днепре

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17663 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77848 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139680 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110726 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112663 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109994 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102335 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106408 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103083 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149677 просмотра

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Из-за снегопада ограничено движение грузовиков в Днепре

Из-за снегопада ограничено движение грузовиков в Днепре

Киев  •  УНН

 • 9170 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Для надлежащей работы снегоуборочной техники 7-ми часов утра временно ограничен въезд грузовых автомобилей в город Днепр. Также в Харьковской области периодически придерживается движение транспортных средств на участках спусков и подъемов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

"С целью обеспечения надлежащей работы снегоуборочной техники с 7-00 утра временно ограничен въезд грузовых автомобилей в город Днепр. Кроме того, на территории Харьковской области периодически придерживается движение транспортных средств на участках спусков, подъемов для преодоления последствий стихии", - говорится в сообщении.

Учитывая погодные условия, Национальная полиция советует водителям по возможности воздержаться от поездок на собственном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Ограничение на въезд грузового транспорта будет действовать на время выполнения работ по ликвидации последствий непогоды.

Также в Херсонской, Полтавской и Запорожской областях дорожное покрытие местами заснеженно.

Как сообщал УНН 18 апреля, в Днепре выпал апрельский снег.

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