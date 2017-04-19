Из-за снегопада ограничено движение грузовиков в Днепре

"С целью обеспечения надлежащей работы снегоуборочной техники с 7-00 утра временно ограничен въезд грузовых автомобилей в город Днепр. Кроме того, на территории Харьковской области периодически придерживается движение транспортных средств на участках спусков, подъемов для преодоления последствий стихии", - говорится в сообщении.

Учитывая погодные условия, Национальная полиция советует водителям по возможности воздержаться от поездок на собственном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Ограничение на въезд грузового транспорта будет действовать на время выполнения работ по ликвидации последствий непогоды.

Также в Херсонской, Полтавской и Запорожской областях дорожное покрытие местами заснеженно.

Как сообщал УНН 18 апреля, в Днепре выпал апрельский снег.