Из-за снегопада ограничено движение грузовиков в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Для надлежащей работы снегоуборочной техники 7-ми часов утра временно ограничен въезд грузовых автомобилей в город Днепр. Также в Харьковской области периодически придерживается движение транспортных средств на участках спусков и подъемов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.
"С целью обеспечения надлежащей работы снегоуборочной техники с 7-00 утра временно ограничен въезд грузовых автомобилей в город Днепр. Кроме того, на территории Харьковской области периодически придерживается движение транспортных средств на участках спусков, подъемов для преодоления последствий стихии", - говорится в сообщении.
Учитывая погодные условия, Национальная полиция советует водителям по возможности воздержаться от поездок на собственном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.
Ограничение на въезд грузового транспорта будет действовать на время выполнения работ по ликвидации последствий непогоды.
Также в Херсонской, Полтавской и Запорожской областях дорожное покрытие местами заснеженно.
Как сообщал УНН 18 апреля, в Днепре выпал апрельский снег.