Через снігопад обмежено рух вантажівок у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Задля належної роботи снігоприбиральної техніки з 7-ої ранку тимчасово обмежено в’їзд вантажних автомобілів до міста Дніпро. Також у Харківській області періодично притримується рух транспортних засобів на ділянках спусків та підйомів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.
"З метою забезпечення належної роботи снігоприбиральної техніки з 7-00 ранку тимчасово обмежено в’їзд вантажних автомобілів до міста Дніпро. Окрім того, на території Харківської області періодично притримується рух транспортних засобів на ділянках спусків, підйомів для подолання наслідків стихії", - йдеться у повідомленні.
Зважаючи на погодні умови, Національна поліція радить керманичам авто за можливості утриматися від поїздок на власному авто та скористатися послугами громадського транспорту.
Тимчасове обмеження на в’їзд вантажного транспорту діятиме на час виконання робіт щодо ліквідації наслідків негоди.
Також у Херсонській, Полтавській та Запорізькій областях дорожнє покриття місцями засніжене.
Як повідомляв УНН 18 квітня, у Дніпрі випав квітневий сніг.