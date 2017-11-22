Из-за снега в Луганской области 20 тыяч жителей остались без света
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. На подконтрольной украинскому правительству части Луганской области более 20 тыс. человек остались без света. Причиной отключения электричества стала непогода. Об этом сообщили в пресс-службе “Луганского энергетического объединения”, передает УНН.
На Донбассе мокрый снег пообрывал электропровода и частично оставил без света 60 населенных пунктов.
“По оперативной информации по состоянию на 15:00 22 ноября по всей подконтрольной территории Луганской области из-за непогоды обесточены полностью или частично около 60 населенных пунктов, 419 трансформаторных подстанций, без света находятся 19 тыс. 688 абонентов”, — говорится в сообщении.
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Проблемы с подачей электроэнергии возникли из-за осложнения погодных условий. С ночи в регионе сыплет снег, из-за чего падают деревья и обрываются электролинии. По сообщению ГСЧС в Луганской области сейчас идут ремонтные работы. Восстановить электроснабжение планируют до завтрашнего утра.
Напомним, сегодня утром в ГСЧС сообщали о 18 обесточенных населенных пунктов в Украине.