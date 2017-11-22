Через сніг на Луганщині 20 тияч мешканців залишилися без світла
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. На підконтрольній українському уряду частині Луганської області понад 20 тис. людей залишилися без світла. Причиною вимкнення електрики стала негода. Про це повідомили у прес-службі “Луганського енергетичного об’єднання”, передає УНН.
На Донбасі мокрий сніг пообривав електродроти та частково залишив без світла 60 населених пунктів.
“За оперативною інформацією станом на 15:00 22 листопада по всій підконтрольній території Луганської області через негоду знеструмлено повністю або частково майже 60 населених пунктів, 419 трансформаторних підстанцій, без світла перебувають 19 тисяч 688 абонентів”, — йдеться в повідомленні.
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Проблеми з подачею електроенергії виникли через ускладнення погодних умов. З ночі у регіоні сипле сніг, через що падають дерева та обриваються електролінії. За повідомленням ДСНС в Луганській області наразі тривають ремонтні роботи. Відновити електропостачання планують до завтрашнього ранку.
Нагадаємо, сьогодні вранці у ДСНС повідомляли про 18 знеструмлених населених пунктів в Україні.