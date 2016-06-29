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15 марта, 19:03 • 115776 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168305 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138989 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131365 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113423 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105840 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101716 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Из-а сложных погодных условий в Житомирской области обесточен 21 населенный пункт

Из-а сложных погодных условий в Житомирской области обесточен 21 населенный пункт

Киев • УНН

 • 8302 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 июня. УНН. Из-за сложных погодных условий обесточен 21 населенный пункт в Житомирской области. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС области, сообщает УНН.

Вчера на большинстве территории области царил шквальный ветер и сильные дожди с грозами, это и повлекло обесточивание населенных пунктов.

"По состоянию на 6:00 29 июня в результате сложных погодных условий (грозы, шквалы), остается отключенными от энергоснабжения 13 воздушных линий - 10 кВ, 133 трансформаторные подстанции и 21 населенный пункт (Бердичевский район - 9; Коростышевский - 1; Радомышльский - 3; Романовский - 2; Ружинский - 6) ", - сообщили в ДСНС.

Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды в Украине обесточены 99 населенных пунктов .

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