Из-а сложных погодных условий в Житомирской области обесточен 21 населенный пункт

Вчера на большинстве территории области царил шквальный ветер и сильные дожди с грозами, это и повлекло обесточивание населенных пунктов.

"По состоянию на 6:00 29 июня в результате сложных погодных условий (грозы, шквалы), остается отключенными от энергоснабжения 13 воздушных линий - 10 кВ, 133 трансформаторные подстанции и 21 населенный пункт (Бердичевский район - 9; Коростышевский - 1; Радомышльский - 3; Романовский - 2; Ружинский - 6) ", - сообщили в ДСНС.

Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды в Украине обесточены 99 населенных пунктов .