Через складні погодні умови на Житомирщині знеструмлений 21 населений пункт
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 червня. УНН. Через складні погодні умови знеструмлений 21 населений пункт на Житомирщині. Про це проінформували у прес-службі ДСНС області, повідомляє УНН.
Вчора на переважній більшості території області панував шквальний вітер та сильні дощі із грозами, це і спричинило знеструмлення населених пунктів.
“Станом на 06:00 29 червня внаслідок складних погодних умов (грози, шквали), залишається відключеними від енергопостачання 13 повітряних ліній — 10 кВ, 133 трансформаторні підстанції та 21 населений пункт (Бердичівський район — 9; Коростишівський — 1; Радомишльський — 3; Романівський — 2; Ружинський — 6)”, — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через негоду в Україні знеструмлено 99 населених пунктів.